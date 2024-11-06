Генштаб ЦАХАЛ заявил о готовности при необходимости расширить сухопутные операции в Ливане

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что израильские войска должны быть готовы нарастить масштабы сухопутных действий на территории Ливана.

"Вместе с дипломатическими усилиями по достижению договоренностей в Ливане нам нужно продолжить составление планов о продолжении боев в Ливане, в том числе с учетом расширения и углубления наземных маневров. Мы активируем эти планы в случае нужды", - приводит The Times of Israel слова Халеви с совещания.

Он добавил, что ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам движения "Хезболла" на юге Ливана, в долине Бекаа, в Бейруте и Сирии.

Между тем, телеканал LBCI передавал, что израильская авиация в среду нанесла восемь авиаударов по южным пригородам Бейрута. Тем не менее, Бейрутский международный аэропорт продолжает работу в обычном режиме.

Впоследствии в телеграмм-канале ЦАХАЛ заявили, что атаковали в бейрутском пригороде Дахия командные пункты, оружейные склады и другие объекты "Хезболлы". В ЦАХАЛ подчеркнули, что пытались минимизировать риски для мирных жителей и заранее обнародовали предупреждения о готовящихся ударах, использовали высокоточные боеприпасы и воздушную разведку.

Район Дахии, населенный преимущественно шиитами, считается оплотом движения "Хезболла".

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны боевики "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории и запускают по целям на ней беспилотники.