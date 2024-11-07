В ООН отметили рост производства опиума в Афганистане на 19%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Афганистане в 2024 году производство опиума выросло на 19%, несмотря на введенный талибами (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено) запрет, сказано в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Рост последовал за снижением на 95% в 2023 году. При этом текущий уровень производства опиума все еще значительно ниже показателей 2022 года.

В докладе отмечается заметный географический сдвиг в моделях выращивания опийного мака. В то время, как юго-запад Афганистана традиционно был опиумным центром страны, 59% производства опиума в этом году пришлось на северо-восточные провинции. Это представляет собой почти четырехкратный рост в данном регионе по сравнению с прошлым годом.

По данным УНП ООН, одним из факторов, обуславливающих возрождение производства опиума, может быть динамика рынка в сочетании с трудностями, с которыми сталкиваются фермеры. Цены на сухой экстракт опиума в первой половине 2024 года составляют примерно $730 за килограмм, что намного выше цен до введения запрета - около $100 за килограмм, говорится в докладе.

В управлении отмечают, что высокие цены и сокращающиеся запасы опиума могут побудить фермеров пренебречь запретом, особенно в районах за пределами традиционных центров выращивания, включая соседние страны. Фермеры, у которых нет альтернатив и которые находятся в тяжелом финансовом положении, нуждаются в поддержке.

"Поскольку выращивание опиума в Афганистане остается на низком уровне, на нас лежит ответственность и у нас есть возможность поддержать афганских фермеров в развитии стабильных источников дохода вне незаконных рынков", - заявила исполнительный директор УНП ООН Гада Вали.

Она подчеркнула необходимость создания альтернатив для афганских фермеров с учетом их проблем.

"Женщины и мужчины Афганистана по-прежнему сталкиваются с серьезными финансовыми и гуманитарными проблемами и им срочно необходимы альтернативные источники средств к существованию", - добавила Вали.