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Боррель называл недопустимыми попытки легитимации Северного Кипра в рамках ОТГ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Достойными сожаления назвал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель попытки придания официального суверенного статуса турецкому сообществу Республики Кипр.

"Европейский союз отвергает неоднократные попытки Организации тюркских государств (ОТГ) легитимировать турецко-кипрское сепаратистское образование, не признанную на международном уровне так называемую Турецкую Республику Северного Кипра путем предоставления ОТГ статуса наблюдателя, в том числе на ее саммите, состоявшемся вчера в Бишкеке", - говорится в заявлении Борреля, опубликованном в четверг.

"Эти попытки достойны сожаления и противоречат решительной поддержке несколькими членами организации принципа территориальной целостности, закрепленного в Уставе ООН", - отметил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Боррель напомнил, что ЕС признает только Республику Кипр "в качестве субъекта международного права, согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН".

В среду в Бишкеке состоялся саммит ОТГ.

Жозеп Боррель Европейский союз Кипр ООН ОТГ Северный Кипр
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