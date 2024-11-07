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Путин заявляет о недопустимости оскорбления чувств верующих

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает недопустимым оскорбление чувств верующих, в том числе на церемонии открытия парижской Олимпиады.

"Я не знаю, зачем это делали, на что рассчитывали организаторы (церемонии открытия Олимпиады в Париже - ИФ), зачем это МОК пропустил. Это, безусловно, было оскорбительно для миллионов верующих - христиан, зачем нужно оскорблять кого бы то ни было, оскорблять их религиозные чувства", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг в Сочи.

Глава государства отметил: "Те, кто это делал, сказали, что мы не собирались оскорблять и не видим здесь ничего оскорбительного. Но то же происходит и в отношении ислама, когда сжигают Коран или иллюстрации там всякие, комиксы с Пророком публикуют под эгидой свободы слова".

Путин напомнил известное выражение: "Свобода человека или общества заканчивается там, где начинается свобода другого". "Но если ты знаешь, что ты можешь оскорбить чувства другого человека, воздержись от того, чтобы делать это. Вот и все, правило простое", - сказал Путин.

Владимир Путин Валдай
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