В госдепе заявили, что администрация США выделит все обещанные Киеву средства

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Вашингтон намерен выделить Украине все обещанные средства до окончания срока работы нынешней американской администрации, сообщил на брифинге в четверг представитель госдепа Меттью Миллер.

"Президент (Джо Байден) четко высказался о том, что до окончания его нахождения у власти мы рассчитываем задействовать все выделенные на это конгрессом средства", - сказал он.

Как отметил Миллер, то же самое касается и российских замороженных активов.

В середине октября Байден объявил о выделении пакета военной помощи Украине, стоимость которого оценивается в $425 млн.

"Президент объявил о пакете помощи для Украины в $425 млн. Он включает дополнительное вооружение для ПВО, боеприпасы "воздух-поверхность", бронетехнику и боеприпасы, в которых срочно нуждается Киев", - говорилось в сообщении администрации президента США.

При этом в нем отмечалось, что в дальнейшем, в ближайшие месяцы, Вашингтон собирается "предоставить Украине ряд дополнительных вооружений, в частности - сотни ракет ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительную артиллерию, существенное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, тысячи дополнительных бронированных автомобилей".

Позже Пентагон выпустил пресс-релиз, в котором пояснил, что в пакет помощи войдут, в частности, дополнительные ракеты для зенитных ракетных комплексов NASAMS, ракеты RIM-7, ракеты для ПЗРК Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы класса "воздух-поверхность", 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. В пакет также включат ракеты для ПТРК TOW, противотанковые гранатометы AT-4 и ПТРК Javelin, многоцелевые автомобили повышенной проходимости.