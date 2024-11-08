ФБР проинформировало адвоката Трампа о прослушке китайскими хакерами

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Телефон одного из ведущих адвокатов Дональда Трампа - Тодда Бланша прослушивался китайскими хакерами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, на прошлой неделе ФБР сообщило Бланшу о прослушке его мобильного телефона китайскими хакерами.

Согласно разведывательному бюро, хакерам удалось получить некоторые голосовые записи и текстовые сообщения Бланша. Однако эти сообщения не были связаны с Трампом, заявил один из собеседников телеканала.

CNN напоминает, что в августе другой адвокат Линдси Халлиган стала мишенью в рамках иранской хакерской атаки.