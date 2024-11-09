Российские и сирийские летчики в ходе учения поразили наземные цели в Алеппо

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Экипажи ВКС России и ВВС Сирии отработали совместные действия по уничтожению наземных целей в сирийской провинции Алеппо, сообщило Минобороны РФ.

"Группировка войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике и военно-воздушные силы Сирии провели совместное учение, в ходе которого отработали поражение наземных целей, техники, укрепления и живой силы противника", - говорится в сообщении.

На первом этапе маневров была задействована оперативно-тактическая авиация ВКС России.

"Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и фронтовых бомбардировщиков Су-24М поразили наземные цели на полигоне Джаббуль, расположенном в сирийской провинции Алеппо. Удары наносились фугасными авиабомбами ФАБ-250 с высот от 600 до 3300 метров. Авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-35С", - сообщает российское оборонное ведомство.

В следующем этапе учения приняли участие экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ-В российской армейской авиации, а также вертолеты Ми-25 ВВС Сирии. Боевые вылеты проводились с аэродрома Квайрес.

"Летчики двух стран уничтожили наземные объекты условного противника авиационными ракетами С-8, отработали полеты на предельно малых высотах - около 30 метров, а также действия в составе совместных ударных групп при маневрировании и заходах на цели", - говорится в релизе.

Кроме того, экипажи российских вертолетов отработали поиск и уничтожение в воздушном пространстве ударных беспилотных летательных аппаратов.

Заключительной фазой учения стало нанесение совместных авиаударов армейской и оперативно-тактической авиацией в ночное время.