Американская и британская авиация атаковала объекты хуситов в Йемене

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - ВВС США и Великобритании нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

По данным издания, налеты были совершены на столицу страны Сану, ее предместья, а также на провинцию Амран.

Пентагон подтвердил, что в этих налетах принимали участие американские самолеты, и что ударам подверглись в частности склады боеприпасов хуситов.

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Хуситы стали обстреливать суда в Красном море и проводить атаки на Израиль. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене. Налеты против хуситов осуществляли и ВВС Израиля.