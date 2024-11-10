Гросси на следующей неделе посетит Тегеран

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Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вскоре посетит Тегеран, сообщает в воскресенье "Тасним".

"Как ожидается, глава МАГАТЭ прибудет в Тегеран в среду (13 ноября) вечером по приглашению властей Ирана", - передает агентство.

"На четверг у Гросси запланированы встречи с иранскими официальными лицами", - отмечается в сообщении.

В сентябре в интервью телеканалу "Аль-Арабийя" Гросси выражал желание посетить Тегеран для переговоров с представителями администрации нового президента страны Масуда Пезешкиана, напоминает агентство.