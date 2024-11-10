Поиск

Гросси на следующей неделе посетит Тегеран

Гросси на следующей неделе посетит Тегеран
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вскоре посетит Тегеран, сообщает в воскресенье "Тасним".

"Как ожидается, глава МАГАТЭ прибудет в Тегеран в среду (13 ноября) вечером по приглашению властей Ирана", - передает агентство.

"На четверг у Гросси запланированы встречи с иранскими официальными лицами", - отмечается в сообщении.

В сентябре в интервью телеканалу "Аль-Арабийя" Гросси выражал желание посетить Тегеран для переговоров с представителями администрации нового президента страны Масуда Пезешкиана, напоминает агентство.

МАГАТЭ Иран Рафаэль Гросси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 ноября

США запретили Тайваню поставлять в КНР чипы для разработок в сфере искусственного интеллекта

США запретили Тайваню поставлять в КНР чипы для разработок в сфере искусственного интеллекта

Избранный президент США Трамп сформировал команду для подготовки к инаугурации

Принцесса Уэльская впервые появилась на крупном мероприятии после химиотерапии

Принцесса Уэльская впервые появилась на крупном мероприятии после химиотерапии

Более 40 человек пострадали при аварии с туристическим автобусом в Египте, среди них есть россияне

ЕС готовит 15-й пакет санкций против РФ

Байден и Трамп проведут встречу 13 ноября

Байден и Трамп проведут встречу 13 ноября

"Агроэкспорт" назвал страны Африки для наращивания экспорта российского зерна

Что случилось этой ночью: суббота, 9 ноября

Британский премьер намерен повысить расходы на оборону после победы Трампа

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });