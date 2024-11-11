Налоги составили 40% ВВП Евросоюза в 2023 году

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Общее отношение налогов и отчислений на соцнужды к ВВП в Европейском союзе в 2023 году составило 40%, что ниже показателя за предыдущий год (40,7%), сообщило статистическое управление ЕС.

В еврозоне данный показатель также уменьшился до 40,6% в прошлом году по сравнению с 41,4% в 2022 году.

В абсолютном выражении в 2023 году доходы от налогов и соцвзносов в ЕС увеличились на 308 млрд евро и составили 6,883 трлн евро.

Коэффициент соотношения налогов к ВВП существенно различается по странам, при этом самые высокие доли были зафиксированы во Франции (45,6%), Бельгии (44,8%) и Дании (44,1%). Самые низкие показатели у Ирландии (22,7%), Румынии (27,0%) и Мальты (27,1%).

В прошлом году повышение показателя произошло в 11 государствах ЕС, наиболее значительно он вырос на Кипре (до 38,8% с 35,9% в 2022 году) и в Люксембурге (до 42,8% с 40,2%). В 12 странах было отмечено снижение, самое существенное - в Греции (до 40,7% с 42,8%) и Франции (до 45,6% с 47,6%).