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Ракета SpaceX вывела на орбиту южнокорейский спутник связи

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в понедельник успешно вывела на орбиту южнокорейский телекоммуникационный спутник Koreasat-6A, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод спутника Koreasat-6A подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со 40-й стартовой площадки на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 12:22 по времени Восточного побережья США (в 20:22 по Москве). Примерно через час спутник, отделившись от второй ступени носителя, вышел на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 23-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на наземную площадку LZ-1 на базе во Флориде.

SpaceX Falcon 9 Южная Корея спутник
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