Приток средств в глобальные ETF в январе-октябре составил рекордные $1,4 трлн

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Чистый приток средств в мировые биржевые инвестиционные фонды (ETF) за десять месяцев текущего года составил $1,4 трлн, пишет Financial Times со ссылкой на данные BlackRock.

Это больше, чем рекордный показатель за полный год, зафиксированный в 2021 году на уровне $1,33 трлн. Кроме того, в июле был установлен абсолютный максимум для отдельного месяца – $199 млрд.

Особенно сильный спрос наблюдается в сегменте ETF, нацеленных на бумаги с фиксированной доходностью. Чистый приток средств в этой категории составил $376 млрд в январе-октябре. Карим Чедид из BlackRock объясняет это желанием инвесторов получить выгоду от высоких ставок по облигациям, пока они еще доступны.

Вместе с тем львиная доля средств традиционно направляется в ETF фондового рынка – $927 млрд за десять месяцев. Здесь лидируют американские фонды акций, привлекшие $75,5 млрд только в октябре. Приток средств в фонды акций развивающихся стран в прошлом месяце составил существенные $29,4 млрд.

До конца текущего года показатель чистого притока средств в глобальные ETF наверняка вырастет, отмечает FT. Так, за один день 6 ноября, после выборов президента США, только американские биржевые фонды привлекли $22,2 млрд, по данным State Street Global Advisors.