Авиарегулятор США на месяц запретил гражданским авиакомпаниям летать на Гаити из-за обстрелов самолетов

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на месяц приостанавливает полеты американских авиакомпаний на Гаити, сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, FAA выпустило уведомление, запрещающее действия гражданской авиации США в воздушном пространстве Гаити ниже 10 000 футов (3 тыс. 48 метров).

Полеты приостановлены на 30 дней после того, как три самолета американских авиакомпаний были обстреляны во время полета над столицей Гаити - Порт-о-Пренсом.

Самолет авиакомпании Spirit Airlines был обстрелян при попытке приземлиться в Порт-о-Пренсе в понедельник, 12 ноября. Во время обстрела один член экипажа получил незначительные травмы.

Позднее авиакомпания JetBlue сообщила, что в ходе послеполетной проверки в Нью-Йорке на одном из самолетов, вернувшихся с Гаити, были обнаружены повреждения от пули.

Рейс American Airlines, вылетавший с Гаити, также подвергся обстрелу, согласно данным авиакомпании.

Две американские авиакомпании приняли собственные решения и отменили рейсы на Гаити, так JetBlue отменила полеты до 2 декабря, а авиакомпания American Airlines приостановила авиасообщение между Майами и Порт-о-Пренсом до 12 февраля.

Обстрелы произошли в тот же день, когда переходный совет Гаити привел к присяге нового премьер-министра, бизнесмена Аликса Дидье Фис-Эме, который пообещал восстановить демократию и безопасность в стране.

Переходный совет Гаити возложил ответственность за стрельбу на вооруженные банды и пообещал привлечь виновных к ответственности, обвинив их в стремлении изолировать страну на международной арене.