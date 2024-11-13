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Поставки газа из РФ в Армению остановлены из-за ремонта на газопроводе в Грузии

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Подача природного газа из России в Армению временно приостановлена из-за ремонтных работ на территории Грузии, сообщило ЗАО "Газпром Армения".

"С 10:00 часов 13 ноября до 22:00 часов 14 ноября на участке Казах-Сагурамо (DN 1000) транзитного магистрального газопровода Северный Кавказ - Закавказье на территории Грузии будут проводиться аварийно-восстановительные работы, в связи с чем будет временно приостановлена подача природного газа в Армению", - отмечает компания.

В этот период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.

"Газпром" является единственным поставщиком природного газа в Армению. Оператором газотранспортной сети выступает ЗАО "Газпром Армения" - 100%-я "дочка" российского концерна.

Армения получает газ из Ирана с 2009 года, перерабатывает его в электроэнергию и экспортирует в Иран из расчета 3 кВт.ч за 1 куб. м природного газа. Участвующие в программе электростанции на основе 1 куб. м природного газа из Ирана вырабатывают 4-4,5 кВт.ч электроэнергии, излишек остается в Армении.

Поставляемый из Ирана природный газ используется исключительно в рамках программы "Газ в обмен на электроэнергию", соглашение по которому действует до 2030 года.

РФ Армения газ Грузия Газпром Иран
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