Уолл-стрит закрылась без единой динамики

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями торги в среду, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема увеличились по сравнению с 2,4% в сентябре. Это первое повышение инфляции за семь месяцев.

Средний прогноз аналитиков для октябрьской инфляции также составлял 2,6%, по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

Акции Rivian подорожали на 13,7% по итогам торгов после новостей о том, что германская Volkswagen увеличит инвестиции в совместное предприятие с производителем электромобилей до $5,8 млрд.

Цена бумаг Spotify выросла на 11,4%. Шведский оператор одноименного музыкального стримингового сервиса нарастил выручку в третьем квартале на 19% и впервые в своей истории рассчитывает завершить год с прибылью.

Капитализация Amazon.com Inc. повысилась на 2,5%. Глава и основатель компании Джефф Безос в ноябре продал ее акции на $2,7 млрд, но по-прежнему владеет долей на $220 млрд.

Котировки бумаг Tesla поднялись на 0,5% после новостей о том, что глава автопроизводителя Илон Маск вместе с предпринимателем Вивеком Рамасвами возглавит новый департамент эффективности правительства США при Дональде Трампе.

Акции Spirit Airlines рухнули на 59,3%. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что переговоры о слиянии компании с Frontier провалились, и авиаперевозчик близок к банкротству. Сама Spirit заявила, что не может подготовить в срок отчетность за третий квартал, поскольку у руководства значительное время занимают "активные и конструктивные" переговоры о реструктуризации долга с держателями облигаций. Компания также рассматривает "стратегические альтернативы и другие варианты укрепления ликвидности". Если реструктуризация состоится, ее существующие акции, как ожидается, будут аннулированы.

Nvidia Corp. сократила рыночную стоимость на 1,4%, хотя днем ранее чипмейкер сообщил, что телекоммуникационное подразделение японской SoftBank собирает самый мощный в стране ИИ-суперкомпьютер на его чипах Blackwell и планирует сконструировать второй суперкомпьютер на другой версии этой продукции. Размеры закупок SoftBank не уточняются.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,11% и составил 43958,19 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,02% - до 5985,38 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,26% и составил 19230,73 пункта.