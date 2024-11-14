Cisco в I финквартале снизила чистую прибыль на 25%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. в первом квартале 2025 финансового года сократил чистую прибыль на четверть, но дал сильный годовой прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 26 октября, составила $2,71 млрд, или 68 центов в расчете на акцию, по сравнению с $3,64 млрд, или 89 центов на акцию, за сопоставимый период прошлого года.

Прибыль без учета разовых факторов опустилась до $0,91 с $1,11 на бумагу.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $0,87 на бумагу.

Выручка компании снизилась на 6% до $13,8 млрд против $14,67 млрд годом ранее. В том числе доходы от продажи оборудования упали на 9%, сервисная выручка увеличилась на 6%.

Cisco выплатит дивиденды за минувший квартал в размере 40 центов на акцию. Выплаты пройдут 22 января, закрытие реестра акционеров назначено на 3 января.

Компания планирует во втором финквартале получить выручку в диапазоне $13,75-13,95 млрд, скорректированную прибыль – 89-91 цент на акцию.

Аналитики в среднем прогнозируют, что эти показатели составят соответственно $13,77 млрд и 87 центов на акцию.

По итогам всего 2025 фингода компания ожидает выручку в районе $55,3-56,3 млрд, в то время как ранее предполагалось $55-56,2 млрд. Прогноз для скорректированной прибыли повышен до $3,6-3,66 на акцию с $3,52-3,58.

Несмотря на хорошую квартальную отчетность котировки акций Cisco снизились на 2,9% на дополнительных торгах в среду. Рыночная стоимость компании за последние три месяца выросла более чем на 30% (до $234 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил около 12%.