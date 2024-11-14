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Ракета компании SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 20 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 20 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в среду в 21:23 по Тихоокеанскому времени США (в 8:23 четверга по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в восьмой раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже 7,3 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 6,6 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

SpaceX Starlink
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