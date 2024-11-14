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Британские защитники прав потребителей подали иск к Apple на $3,8 млрд

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Британская организация из сферы защиты прав потребителей Which? подала в британский Апелляционный суд по вопросам конкуренции (Competition Appeal Tribunal) иск против американской Apple Inc., пишет MarketWatch.

По мнению истца, Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке, вынуждая пользователей своих устройств регистрироваться в облачном сервисе iCloud для хранения фотографий, сообщений и других данных и не позволяя им пользоваться услугами сторонних провайдеров.

Which? также назвала завышенной стоимость подписки на iCloud. Apple позволяет хранить там бесплатно только 5 ГБ данных.

Британская организация требует компенсации для потребителей, пользовавшихся сервисом с октября 2015 года, в размере 3 млрд фунтов стерлингов ($3,82 млрд).

Apple заявила, что пользователи ее устройств не обязаны пользоваться iCloud и что она работает над обеспечением возможности передачи данных между сервисами.

"Мы отвергаем любые предположения об антиконкурентности принципов работы iCloud и будем активно защищаться от любых юридических претензий на этот счет", - отметила компания.

Apple Великобритания iCloud
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