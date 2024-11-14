Поиск

ЕК положительно отреагировала на запрос Киева о второй выплате в 4,1 млрд евро

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия одобрила вторую регулярную выплату на сумму около 4,1 млрд евро в рамках фонда ЕС для Украины с целью поддержки макрофинансовой стабильности и функционирования государственного управления.

"Сегодняшняя положительная оценка комиссией запроса Украины на выплату 4,1 млрд евро является еще одним доказательством как непоколебимой приверженности Европы Украине, так и впечатляющего прогресса страны в реализации важных реформ для продвижения по пути к ЕС", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В коммюнике Еврокомиссии говорится, что в результате оценки поданного Киевом в октябре запроса на второй транш ЕК пришла к выводу, что "Украина удовлетворительно выполнила девять согласованных показателей реформ для этого платежа".

Эти реформы, в частности, охватывают такие области, как борьба с коррупцией, деловая среда, рынок труда, региональная политика, энергетический рынок и защита окружающей среды, напомнили в Брюсселе.

"После утверждения Советом ЕС это решение увеличит общую сумму средств, выделенных в 2024 году в поддержку плана для Украины, до 16,1 млрд евро", - сообщается в коммюнике.

Перевод средств Киеву состоится после постановления Совета ЕС по предложению ЕК и принятия Еврокомиссией решения о выплате, уточняется в документе.

Украина Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Bloomberg сообщил о подготовке большого пакета санкций ЕС против России к началу 2025 года

Газ на споте в Европе превысил $500/тысячу кубов на угрозах OMV прекратить платежи "Газпрому"

Российские импортеры кратно увеличили закупки сливочного масла через белорусскую биржу

Российские импортеры кратно увеличили закупки сливочного масла через белорусскую биржу

На Филиппины обрушился тайфун "Усаги"

На Филиппины обрушился тайфун "Усаги"

В Минюсте США недовольны кандидатурой конгрессмена Гетца на пост главы ведомства

В Минюсте США недовольны кандидатурой конгрессмена Гетца на пост главы ведомства

Всемирный банк в течение 10 лет выделит $150 млрд на климатические проекты

Всемирный банк в течение 10 лет выделит $150 млрд на климатические проекты

В ИКИ РАН сообщили, что солнечная активность идет на спад

В ИКИ РАН сообщили, что солнечная активность идет на спад

Уолл-стрит закрылась без единой динамики

Уолл-стрит закрылась без единой динамики

Что случилось этой ночью: четверг, 14 ноября

Лавров заявил, что слова Трампа о прекращении конфликта на Украине за сутки не заслуживают внимания

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });