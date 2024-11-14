ЕК положительно отреагировала на запрос Киева о второй выплате в 4,1 млрд евро

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия одобрила вторую регулярную выплату на сумму около 4,1 млрд евро в рамках фонда ЕС для Украины с целью поддержки макрофинансовой стабильности и функционирования государственного управления.

"Сегодняшняя положительная оценка комиссией запроса Украины на выплату 4,1 млрд евро является еще одним доказательством как непоколебимой приверженности Европы Украине, так и впечатляющего прогресса страны в реализации важных реформ для продвижения по пути к ЕС", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В коммюнике Еврокомиссии говорится, что в результате оценки поданного Киевом в октябре запроса на второй транш ЕК пришла к выводу, что "Украина удовлетворительно выполнила девять согласованных показателей реформ для этого платежа".

Эти реформы, в частности, охватывают такие области, как борьба с коррупцией, деловая среда, рынок труда, региональная политика, энергетический рынок и защита окружающей среды, напомнили в Брюсселе.

"После утверждения Советом ЕС это решение увеличит общую сумму средств, выделенных в 2024 году в поддержку плана для Украины, до 16,1 млрд евро", - сообщается в коммюнике.

Перевод средств Киеву состоится после постановления Совета ЕС по предложению ЕК и принятия Еврокомиссией решения о выплате, уточняется в документе.