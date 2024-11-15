Власти Польши решили возобновить работу посольства в Пхеньяне

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Представители польского МИД посещают Пхеньян с целью возобновления работы польского посольства в КНДР, закрытого в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

"Посольство Польши в Пхеньяне возобновляет работу", - говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном в пятницу.

При этом отмечается, что дипмиссия пока будет работать в ограниченном режиме.

В польском МИД напомнили, что в декабре 2020 года сотрудники посольства были вынуждены эвакуироваться в связи с тем, что власти КНДР объявили о решении полностью закрыть государственные границы для борьбы с пандемией COVID-19.

В сентябре 2024 года Швеция возобновила работу посольства в КНДР. Таким образом, Польша станет второй западной страной, пошедшей на такой шаг, отмечают европейские СМИ.