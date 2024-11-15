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Лавров подтвердил позицию РФ в поддержку суверенитета и единства Ливана

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил позицию России в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана, сообщили в пятницу в российском МИД.

Лавров встретился в Абу-Даби с бывшим премьер-министром Ливанской Республики Саадом Харири.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по складывающейся обстановке в Ливане и вокруг него. С российской стороны была выражена солидарность с дружественным ливанским народом в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями городов и деревень в результате неизбирательных израильских ракетно-бомбовых ударов", - говорится в сообщении .

"Лавров подтвердил неизменную позицию России в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливанской Республики, всестороннего и комплексного выполнения резолюций СБ ООН 1701. При этом была акцентирована востребованность консенсусных решений непростых вопросов национальной повестки дня самими ливанцами без внешнего вмешательства", - отмечается в сообщении.

Сергей Лавров Ливан МИД РФ
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