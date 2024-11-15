Бразильский суд оправдал Vale и BHP по делу о прорыве плотины в 2015 году

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Бразильский суд оправдал местную Vale, австралийскую BHP и их совместное предприятие Samarco в рамках уголовного дела, связанного с прорывом плотины в штате Минас-Жерайс в ноябре 2015 года, пишет Financial Times.

Кроме того, оправданы еще одна компания и 22 физических лица.

В октябре Vale и BHP заключили с бразильскими властями мировое соглашение на $23 млрд в рамках гражданского разбирательства по поводу того же инцидента. BHP также выступает ответчиком по связанному с ним коллективному иску в Великобритании - крупнейшему в истории английского права.

Прорыв плотины хвостохранилища принадлежащей Samarco шахты Fundao повлек гибель 19 человек, привел к загрязнению сотен километров водных артерий и нанес значительный ущерб близлежащим деревням.