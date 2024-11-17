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Индия успешно испытала гиперзвуковую ракету

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны Индии Раджнатх Сингх в воскресенье объявил об успешном испытании индийскими военными гиперзвуковой ракеты дальнего радиуса действия.

"Индия достигла важного рубежа благодаря успешным летным испытаниям дальнобойной гиперзвуковой ракеты, запущенный с острова Абдул Калам, у побережья штата Ориша", - написал министр в соцсети X.

Он отметил, что речь идет об "историческом моменте", и что страна вошла в эксклюзивную группу мировых держав, располагающих технологиями гиперзвукового оружия. Министр поздравил Организацию оборонных исследований и разработок Индии (DRDO), военнослужащих и промышленность страны с успехом.

В свою очередь The Economic Times отмечает, что ракета имеет дальность полета в 1,5 тыс. км, ее можно снаряжать различными типами боеголовок. Ракету, созданную в цехах на Абдул Каламе и DRDO, можно поставить на вооружение в разные виды войск.

За испытаниями наблюдали представители ВС Индии и DRDO. Сенсоры, установленные на кораблях, зафиксировали успешные маневры ракеты на конечном участке ее траектории и точное попадание по цели.

Индия
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