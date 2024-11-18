Трамп - 47-й президент США. Демократов подвела наука

Президент ИМЭМО им. Примакова академик Александр Дынкин о том, почему демократическая партия США оказалась не готова к сокрушительному поражению на президентских выборах

Дональд Трамп Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Дональд Трамп возвращается в Белый дом, победив на выборах президента США. Член президиума РАН, президент ИМЭМО имени Е. М. Примакова академик Александр Дынкин специально для "Интерфакса" анализирует ошибки демократической партии и предстоящие шаги новой администрации.

Сокрушительная победа Трампа застала демократов врасплох. Они считали, что сделали почти все, что могли. Мобилизовали ведущие американские и мировые СМИ, "построили" политический класс союзников от Лиссабона до Токио, инвестировали в кампанию средства, значительно превышающие бюджеты Трампа, организовывали судебные процессы против кандидата республиканцев, проводили пугающие демонстрационные маневры в Вашингтоне по полицейскому подавлению беспорядков.

Не хочу связывать это с Национальным комитетом демократической партии, но два покушения на оппонента во время предвыборной кампании – рекорд даже по американским политическим понятиям и традициям.

Почему демократы проиграли? Возможно, нужен более отстраненный во времени анализ. Сегодня назову две причины: неактуальные месседжи и неправильные адреса.

Демократов подвела наука. А точнее – фетишизация постулатов ярких представителей неолиберальной политической мысли. Наука, если говорить обобщенно, изучает 3 объекта, три предмета: природу, человека и общество. С моей точки зрения, наименее изучено общество. Свежий пример – провал прогнозов по выборам 47-го президента США. Вся социология, все модели предсказывали победу Камалы Харрис. Это еще одно подтверждение, что квантификация и прогнозирование общественных предпочтений, социальных трендов и ожиданий по-прежнему затруднительны.

Ошибки политтехнологов, стратегов кампании Харрис заключались в ориентации на идентичности: черные, белые, латиноамериканцы, арабы, молодежь, женщины, трансгендеры и др. Тему приоритета идентичностей над стандартной социальной стратификацией по статусу, доходам в дискурс демпартии привнес профессор Стэнфорда Френсис Фукуяма. В 2018 году он выпустил книгу "Идентичность. Стремление к признанию и политика неприятия".

Вторая ошибка. Точно так же и 32 года тому назад его работа "Конец истории и последний человек" (1992 год) убедила истеблишмент в победе в Холодной войне и, соответственно, в универсальности ценностей рыночной демократии и прав человека.

Джозеф Най, профессор Гарварда, утверждал, что распространение демократии и прав человека отвечает национальным интересам США. Такой глобальный универсализм, ориентация исключительно на англо-саксонский и западноевропейский исторический опыт немного напоминают марксистское заблуждение о неизбежности "мировой пролетарской революции".

У Трампа все гораздо проще. Его кампания была направлена на социальные страты: рабочий класс, белые воротнички, предприниматели, бизнес – независимо от этнической или расовой принадлежности. Всем обещал MAGA – не что иное, как попытку возврата к утраченному общественному договору "общества всеобщего благоденствия" 60-80-х годов прошлого века. Тогда каждое следующее поколение было более успешно, чем предыдущее. Дети в среднем были более благополучны, чем родители. Поэтому месседжи Трампа: экономика, инфляция, экспансия китайских товаров и нелегальная миграция сильнее резонировали с ощущениями электората. По сравнению с акцентами Харрис: на спасение демократии внутри (от Трампа) и во внешнем мире (от Путина и Си). Кроме того, у американцев свежи в памяти "демократические" интервенции в Ирак, Сирию, Ливию, Афганистан. Для обывателя из "ржавого пояса" - что Ирак, что Украина – звучит примерно одинаково экзотично. Трамп переиграл Харрис во всех сегментах общества кроме одного: люди с университетским образованием и доходом более 100 тыс. долларов в год.

Сегодня еще рискованно говорить о внешней политике 47-го президента. У него есть несколько ограничителей. Общество по-прежнему расколото. Губернаторы-демократы обещают жесткое сопротивление. То, что называется глубинным государством: несменяемые, в отличие от политических назначенцев, бюрократы федеральных ведомств, СМИ, Уолл-стрит, ВПК имеют укорененные поколениями антироссийские установки. Правда, если раньше Трамп вчистую проигрывал Кремниевую долину, хай-тек, то в 2024 году, не без помощи Илона Маска, здесь у него появилось много сторонников. Также за него добывающие компании, но против - фармацевтические. Вивек Рамасвами - успешный биотехнологический предприниматель – будет вместе с Маском пытаться "высушить вашингтонское болото".

Время – второй ограничитель. У Трампа фактически есть два года, до осени 2026 года, пока республиканцы контролируют Конгресс. Как правило, оппозиционная партия выигрывает промежуточные выборы.

Некоторые заявления назначенцев Трампа, а он явно торопится формировать команду единомышленников, вселяют умеренный оптимизм.

Г-жа Талси Габбард, номинированная на пост директора Национальной разведки или "царицы" 18 разведывательных служб, написала в твиттере: "Этой войны и всех страданий можно было легко избежать, если бы администрация Байдена и НАТО просто признали легитимные опасения России в области безопасности в связи с потенциальным членством Украины в НАТО, что означало бы присутствие американских и натовских войск прямо на российской границе". Редкое по своей взвешенности заявление. Сравните с высказываниями г-жи Каи Каллас, нового комиссара ЕС по внешней политике. Конечно, прохождение в Сенате кандидатуры Габбард столкнется с жестким противодействием не только демократов, но и "олдскульных" республиканцев.

Сильная сторона американцев – опора на прецеденты. Не только в судопроизводстве, но и в политике. Память важна для преодоления кризисов и исправления ошибок. В 1933 году были восстановлены дипотношения между СССР и США. Открылись возможности торгово-экономического сотрудничества, облегчившие американской экономике преодоление Великой депрессии, без этого шага были бы невозможны союзнические отношения во время Второй мировой войны.

Возможно, и сегодня выход из украинского конфликта можно было бы начать с нормализации межгосударственных отношений. И опять, как и в 1933 году, здесь шар на стороне Вашингтона. Возвращение арестованных зданий диппредставительств, находящихся в российской собственности, и возобновление прямого авиационного сообщения – первые минимальные, но необходимые шаги.