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Британия испытала новую крылатую ракету с дальностью полета в 100 км

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны Великобритании сообщило в воскресенье об успешных испытаниях новой крылатой ракеты SPEAR класса "воздух-земля" с дальностью боя до 100 км.

"SPEAR - малая крылатая ракета нового поколения с турбореактивным двигателем - успешно прошла испытания после того, как ее запустили с истребителя Eurofighter Typhoon от компании BAE Systems на полигоне Видсель в Швеции", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В документе подчеркивается, что это первый раз, когда данное оружие применили против мишени.

В ведомстве отметили, что ракету можно будет использовать против систем ПВО, кораблей, танков, укрепленных строений, быстро двигающихся машин. Ракеты SPEAR планируют поставить на истребители-бомбардировщики F-35, которые смогут действовать с авиабаз или авианосцев типа "Королева Елизавета".

"Самолеты F-35 смогут нести сразу восемь ракет SPEAR", - добавил замминистра обороны Британии Люк Поллард.

Великобритания SPEAR Eurofighter Typhoon
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