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В Израиле назвали пуск сигнальных ракет по резиденции Нетаньяху опасной акцией

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Инцидент с запуском сигнальных ракет по резиденции израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Кесарии является тревожным развитием ситуации, заявил руководитель Службы общей безопасности Израиля "Шин-Бет" Ронен Бар.

"Это очень серьезный инцидент, который очень далек от законных акций протеста", - приводит The Times of Israel его слова.

"Это опасная эскалация. "Шин-Бет" по закону обязана защищать символы Государства Израиль", - разъяснил Бар.

Он отметил, что служба сотрудничала с полицией с целью быстро вычислить и задержать организаторов акции. Бар подчеркнул, что власти не потерпят подобных инцидентов.

The Times of Israel отмечает, что после запуска пары сигнальных ракет на территорию резиденции власти задержали рано утром в воскресенье трех человек. Подозреваемые - участники антиправительственных протестов.

Ущерба резиденции нет. Во время происшествия Нетаньяху и его семьи на территории комплекса не было, уточнили в службах безопасности.

Израиль Кесария Биньямин Нетаньяху Шин-Бет
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