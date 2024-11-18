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Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Папуа - Новой Гвинее

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,6 произошел в акватории Тихого океана в 33 км от восточного побережья острова Новая Ирландия (Папуа - Новая Гвинея) во вторник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 21:56 мск в воскресенье землетрясения находился в 743 км к востоку от города Лаэ (о.Новая Гвинея).

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,2. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 69,3 км

Папуа - Новая Гвинея землетрясение
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