В Белоруссии заявили о готовности возобновить авиасообщение с Евросоюзом

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия готова возобновить авиасообщение с Европой, заявил в понедельник журналистам директор Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Игорь Голуб.

"Решение только за политиками. Конечно, мы будем готовы возобновить авиасообщение с Европой, как только политические препоны будут сняты", - сказал представитель белорусского Минтранса, которого цитирует госагентство БелТА.

Голуб подчеркнул, что взаимодействие по линии международной организации ИКАО не прекращалось.

По словам главы департамента, страны ЕС также заинтересованы в возобновлении полетов. "Облет Беларуси и Российской Федерации для экономики авиакомпаний - очень большие расходы. Имея возможность напрямую пролетать из Европы на Восток через Беларусь и РФ - конечно, авиакомпании заинтересованы не выполнять облеты и не тратить лишних денег. И мы в этом заинтересованы. Наше небо открыто. Мы никому никогда не ставили никаких препонов, всегда готовы к возобновлению и диалога, и авиасообщения со странами Европы", - заявил он.