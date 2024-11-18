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В Тегеране заявили, что Иран никогда не был участником украинского конфликта

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Иран никогда не участвовал в конфликте на Украине и продолжает призывать к мирному урегулированию кризиса вокруг этой страны, заявил в понедельник представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

"Мы никогда не были частью конфликта на Украине", - приводит слова Багаи агентство ИСНА.

"Наша основная позиция заключается в том, что конфликтующие стороны должны урегулировать кризис путем мирного диалога", - добавил Багаи.

Кроме того, представитель иранского МИД отметил, что, по мнению Тегерана, "одной из причин осложнения украинского кризиса является вмешательство в него некоторых западных стран".

Иран Украина
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