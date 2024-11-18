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РФ и Республика Конго подписали меморандум о сотрудничестве в военно-морской области

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и министр национальной обороны Республики Конго Шарль Монджо обсудили военно-техническое сотрудничество и подписали межведомственный меморандум о сотрудничестве в военно-морской области, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-конголезского сотрудничества в военной и военно-технической областях, обсудили перспективные проекты взаимодействия в оборонной сфере и наметили пути их эффективной реализации, а также условились продолжить плотную координацию по всем направлениям двустороннего военного сотрудничества", - говорится в сообщении.

"Переговоры прошли в дружественной обстановке и завершились подписанием межведомственного меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в военно-морской области, подтвердив обоюдный настрой Москвы и Браззавиля к дальнейшему наращиванию практического взаимодействия", - заявили в ведомстве.

Александр Фомин Минобороны РФ Республика Конго
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