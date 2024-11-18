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В кабинете министров Молдавии произойдут кадровые перестановки

Будут назначены новые министры внутренних дел, инфраструктуры и регионального развития, сельского хозяйства и пищевой промышленности

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Новым вице-премьером - министром инфраструктуры и регионального развития Молдавии вместо подавшего в отставку Андрея Спыну будет назначен вице-премьер - министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля. Вместо него новым министром сельского хозяйства станет фермер Людмила Катлабуга.

О кадровых перестановках в молдавском правительстве сообщил на пресс-конференции вечером в понедельник премьер-министр страны Дорин Речан.

По его словам, вместо Адриана Ефроса на пост главы МВД будет назначена Даниела Мисаил-Никтин, которая до сих пор занимала пост государственного секретаря министерства. Ранее она работала в неправительственной организации.

Как ожидается, указы о назначениях президент Майя Санду подпишет во вторник. Также во вторник утром новые министры будут приведены к присяге.

После победы на президентских выборах 3 ноября Санду обещала сделать выводы и учесть мнения граждан и политиков, которые критиковали правительство, что отразилось и на результатах как выборов, так и конституционного референдума о европейской интеграции.

Молдавия
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