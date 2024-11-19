Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ОДКБ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Генеральная Ассамблея ООН в ходе 79-й сессии приняла резолюцию о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности, сообщила во вторник пресс-служба ОДКБ.

"В документе подчеркивается, что ОДКБ вносит значительный практический вклад в укрепление своего миротворческого потенциала и системы региональной безопасности и стабильности, противодействия терроризму и организованной транснациональной преступности, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и оружия, неупорядоченной миграцией и торговлей людьми и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, что содействует реализации целей и принципов Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении.

"Генеральная Ассамблея предложила Генеральному секретарю ООН и впредь проводить регулярные консультации с Генеральным секретарем ОДКБ в рамках двусторонних контактов и форумов различных форматов", - информирует пресс-служба.

Согласно сообщению, ООН и ОДКБ продолжат взаимодействие в интересах последовательной и всеобъемлющей реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

"Обе организации будут также изучать возможные пути дальнейшего наращивания взаимодействия в области поддержания мира", - добавили в пресс-службе.