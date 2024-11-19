Польша предложила ввести пошлины в 30-40% на импорт в ЕС удобрений из РФ и Белоруссии

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Польша хочет добиться введения Евросоюзом заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии. Об этом заявил министр государственных активов страны Якуб Яворовский в интервью газете Rzeczpospolita.

"Россия и Белоруссия дестабилизируют наши рынки, поставляя удобрения по демпинговым ценам. (...) В этом году импорт удобрений с востока вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом. Мы должны его прекратить. Мы не хотим предлагать путь санкций, потому что он требует единодушия (среди всех членов ЕС - ИФ), а мы знаем, что этого не произойдет. Поэтому мы хотим пойти по пути таможенных пошлин. Нам кажется, что пошлина в 30-40% должна остановить импорт с востока. Это будет нашим требованием", - заявил Яворовский.

По его мнению, импорт удобрений из России и Белоруссии, имеющих доступ к дешевому газу, наносит вред не только польскому производителю Grupa Azoty, но и европейской химической отрасли в целом.