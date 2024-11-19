Глава МИД Армении проинформировал немецкую коллегу о работе над соглашением с Азербайджаном

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Ереване во вторник проинформировал ее о работе по завершению мирного соглашения между Ереваном и Баку, сообщает армянское внешнеполитическое ведомство.

"В контексте обеспечения стабильности на Южном Кавказе был затронут процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Министр Мирзоян представил последние развития в этом процессе, в том числе работы, проводимые в направлении доработки проекта армяно-азербайджанского мирного договора, подчеркнув важность подписания договора", - говорится в сообщении.

Мирзоян подчеркнул, что новая повестка партнерства Армении и ЕС весьма амбициозна и основана как опыте сотрудничества, так и на видении дальнейшего развития.