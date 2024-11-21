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Норвегия в октябре увеличила добычу природного газа на 3,6%

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Норвегии в октябре добыча природного газа выросла на 3,6% в годовом измерении - до 10,577 млрд кубометров, по предварительным данным Норвежского офшорного директората (NOD).

По уточненным расчетам, в сентябре объем производства составлял 7,243 млрд кубометров, то есть в сентябре рост составил 46%. NOD прогнозировал добычу в октябре на уровне 10,17 млрд кубометров.

Норвегия в октябре добывала 1,988 млн баррелей в сутки нефти, конденсата и ШФЛУ, что практически совпадает с прошлогодним объемом (1,989 млн б/с). Относительно сентября производство увеличилось на 14,6% (с пересмотренных 1,734 млн б/с).

Добыча нефти в стране в прошлом месяце составляла в среднем 1,774 млн б/с, что на 10,9% выше сентябрьского объема и на 0,1% больше производства в том же месяце 2023 года. NOD прогнозировал показатель на уровне 1,64 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-октябре, согласно предварительным расчетам, составил около 201,1 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 85,8 млн кубометров пришлось на нефть и 104,1 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 9,5 млн кубометров н.э. больше показателя за аналогичный период прошлого года, отмечается в сообщении.

Норвегия NOD
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