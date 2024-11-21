США провели учебные пуски баллистических ракет малой дальности на смену ATACMS

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Армия США и корпорация Lockheed Martin осуществили учебный запуск новых баллистических ракет малой дальности Precision Strike Missile (PrSM), сообщает Defense news.

Эти ракеты должны будут прийти на смену ATACMS.

Испытания прошли на полигоне в штате Нью-Мексико. Впервые военные запустили сразу две ракеты – одну за другой, с целью гарантированно поразить цель. В Lockheed Martin, спроектировавшей эту ракету, заверили, что при отработке удара PrSM продемонстрировали "точность и боеготовность".

Первая партия ракет PrSM поступила в Армию в декабре 2023 года. Их можно будет запускать с реактивных систем залпового огня HIMARS и универсальных пусковых установок M270 MLRS.

"Эти ракеты (...) будут крайне важны для Армии, которой нужны средства нанесения глубоких ударов для противодействия военным разработкам России и Китая. Командование США в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе хочет получить оружие, которое сможет поражать неподвижные цели на расстоянии более 400 км", - отмечает Defense news.

Летом 2024 года военные запускали PrSM с Палау по движущейся мишени в Тихом океане. Тогда впервые ракету испытали за пределами материковой части США.

Вместе с тем, Армия хочет внести изменения в конструкцию ракеты, чтобы она смогла лучше поражать корабли на море.

На данный момент дальность полета PrSM – 499 км, планируется нарастить ее более чем в два раза. Американские военные запланировали еще несколько ее испытаний. К концу 2025 года, ожидается, США определятся с тем, как массово производить эти ракеты.

В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Согласно договору, стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем. После этого, напоминает Defense news, США начали разработки новых ракет.