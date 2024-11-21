Источники рассказали о планах Трампа пересмотреть участие США в деятельности МЭА

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент Дональд Трамп и республиканцы в Конгрессе намерены пересмотреть роль, которую США играют в Международном энергетическом агентстве (МЭА), включая объем предоставляемого организации финансирования, пишет S&P Global со ссылкой на информированные источники.

"МЭА определенно попало на их радар", - сказал один из источников.

"Они захотят видеть перемены, - отметил второй источник. - Среди администрации Трампа и людей, которые будут играть в администрации ключевую роль по вопросам энергетики, есть ощущения, что МЭА превышает свои полномочия".

Соединенные Штаты, крупнейший в мире производитель и потребитель нефти, ежегодно платит взнос в размере $5,8 млн в бюджет МЭА, а также добровольно предоставляет организации еще $1,1 млн в год. Эти средства составляют 14% годового бюджета агентства.

МЭА спровоцировало критику со стороны производителей и сторонников ископаемого топлива в 2021 году, когда организация опубликовала отчет, согласно которому для достижения цели нулевых углеродных выбросов в мире больше не нужно разрабатывать новые месторождения нефти и газа. Затем агентство уточнило свою позицию, отметив, что речь идет только о проектах с длительными сроками разработки.

Также агентство вызвало недовольство своим прогнозом, по которому спрос на нефть и газ в мире достигнет пика до конца текущего десятилетия, после чего начнет снижаться.

Руководство МЭА, в свою очередь, отметило готовность сотрудничать с новой администрацией Белого дома.