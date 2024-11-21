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США ввели санкции против российских регистраторов

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) включило в санкционный список более 40 российских регистраторов, следует из сообщения ведомства.

Под санкции подпали такие компании, как "Статус", "ДРАГА" (обслуживает группу "Газпром"), "Реестр-РН" (группа "Роснефть"), "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (в том числе обслуживает "Транснефть"), "Сургутинвестнефть" (регистратор "Сургутнефтегаза"), ООО "Регистратор "Гарант" (регистратор "ЛУКОЙЛа") и АО "Сервис-Реестр" (ПАО НК "РуссНефть").

Такое решение объясняется выходом президентского указа №840 "О временном порядке учета некоторых ценных бумаг". По мнению OFAC, с его помощью РФ пыталась обойти санкции в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), передав учет ценных бумаг российским регистраторам.

Банк России ранее пояснял, что задачей данного указа является пресечение попыток вывести на торги российские акции со счетов типа "С" в обход антисанкционного регулирования посредством уточнения порядка их учета. Документ предусматривает перевод ценных бумаг, которые депозитарии учитывают на счетах депо типа "С" своих депонентов, на лицевые счета типа "С", открытых самим депозитариям.

OFAC США Драга Реестр-РН Сургутинвестнефть Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
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