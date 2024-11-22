Испания оштрафовала европейских бюджетных авиаперевозчиков на 179 млн евро

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Власти Испании оштрафовали несколько европейских бюджетных авиаперевозчиков в общей сложности на 179 млн евро за действия, которые они назвали "злоупотреблениями", в том числе взимание дополнительных сборов за ручную кладь и бронирование мест в самолете.

Министерство по защите прав потребителей Испании утвердило решение, принятое еще в мае, отклонив апелляции, поданные компаниями.

В сообщении ведомства отмечается, что авиаперевозчики нарушают права потребителей, взимая плату за ручную кладь, которая раньше могла провозиться бесплатно, а также за выбор мест и распечатку посадочных талонов.

Крупнейший штраф, по решению испанских властей, должна заплатить ирландская Ryanair Holdings (107 млн евро). Vueling оштрафована на 39 млн евро, EasyJet - на 29 млн евро, Norwegian - на 1,6 млн евро и испанская Volotea - на 1,2 млн евро.

Ведомство также вводит запрет на действия, за которые авиакомпании были оштрафованы, пишет газета Financial Times. В частности, это касается взимания дополнительных сборов за ручную кладь, а также за бронирование мест для детей.

Испанская отраслевая группа ALA назвала решение министерства по защите прав потребителей "нонсенсом", заявив, что оно нарушает правила свободного рынка и Евросоюза. ALA планирует обжаловать решение ведомства в суде.

Акции Ryanair теряют в цене 0,6% на торгах в пятницу, International Consolidated Airlines Group, владеющей Vueling, - 1,1%. Бумаги EasyJet прибавляют в цене 0,7%.