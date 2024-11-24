Россия доставила 33 тонны гуманитарной помощи населению Мьянмы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Самолет Ил -76 МЧС России доставил в Мьянму 33 тонны гумпомощи, сообщило ведомство в воскресенье.

"По указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова населению Мьянмы, пострадавшему от сильнейшего циклона, направлены 33 тонны гуманитарного груза", - говорится в телеграм-канале министерства.

Отмечается, что в состав груза входят предметы первой необходимости, медикаменты, палатки, генераторы, передвижная электростанция.