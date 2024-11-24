Минобороны РФ заявило об ударах по инфраструктуре аэродромов ВСУ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об ударах по военным аэродромам Украины, цехам по производству беспилотников.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе", - заявило Минобороны РФ в воскресенье.

Российские военные за сутки сбили 44 украинских дрона, говорится в сообщении. По информации ведомства, с начала специальной военной операции уничтожены более 36,6 тыс. украинских дронов.

Министерство сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение вглубь обороны вооруженных сил Украины, за сутки отразили 10 контратак.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 37-й, 100-й механизированных, 152-й пехотной бригад, штурмового батальона "Шквал" ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Катериновка, Клебан-Бык, Заря, Новая Полтавка и Улаклы (ДНР)", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, российские военные отразили 10 контратак ВСУ, потери украинской армии составили: до 380 военнослужащих, боевую бронированную машину MaxxPro, два автомобиля и пять единиц артиллерийского вооружения.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 60-й, 63-й, 67-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Зеленый Гай, Загрызово, Купянск Харьковской области, Ямполовка, Торское (ДНР) и Серебрянского лесничества", - сообщили военные.

В ведомстве отметили, что за сутки отражены четыре украинские контратаки, потери ВСУ составили: свыше 440 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре пикапа, четыре единицы артиллерийского вооружения, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дачное, Часов Яр, Александро-Шультино, Сухие Ялы и Курахово (ДНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили: до 500 военнослужащих, три автомобиля, две единицы артиллерийского вооружения и два склада боеприпасов.

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки "Восток" отразили украинскую контратаку, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области.

"Потери противника составили до 145 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика"", - заявили в ведомстве.

"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Одноробовка и Волчанск Харьковской области", - сообщили в Минобороны РФ.

Военные сообщили, что отражена контратака ВСУ, потери армии Украины на данном направлении составили: до 50- военнослужащих, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 60-й механизированной бригады ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, Велетенское, Понятовка Херсонской области и города Херсон", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.