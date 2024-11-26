Индекс потребдоверия в США в ноябре вырос до 111,7 пункта, выше прогноза

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в ноябре поднялся до 111,7 пункта. Об этом говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Согласно пересмотренным данным, в октябре значение индикатора составляло 109,6 пункта, а не 108,7 пункта, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 111,3 пункта с объявленного предварительно октябрьского уровня, по данным опросов Trading Economics.

"Потребительское доверие продолжало расти в ноябре и достигло верхней границы диапазона, который преобладал в течение последних двух лет", - заявила главный экономист Conference Board Дана Петерсон, слова которой приводятся в сообщении.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации вырос до 140,9 пунктов по сравнению со 136,1 пункта в октябре. Индикатор потребительских ожиданий увеличился до 92,3 пункта с 91,9 пункта.

Американцы сейчас ожидают, что средние темпы роста потребительских цен в следующие двенадцать месяцев будут составлять 4,9% (в октябре - 5,3%). Это минимальный показатель с марта 2020 года.

Потребители стали значительно более оптимистичны в отношении будущей доступности рабочих мест. Доля таких респондентов поднялась до 21,7% (самый высокий уровень почти за три года) по сравнению с 18,4% в прошлом месяце.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в сентябре вырос на 4,6% в годовом выражении. Это минимальные темпы повышения за последний год.

Аналитики прогнозировали подъем на 4,8%.

При этом значение индекса в сентябре относительно предыдущего месяца уменьшилось на 0,3%.