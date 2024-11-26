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Продажи новостроек в США в октябре рухнули на 17,3%, максимально с 2013 года

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в октябре упали на 17,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили минимальные почти за два года (с ноября 2022 года) 610 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Падение стало максимальным с 2013 года.

В сентябре было реализовано 738 тыс. домов, как и сообщалось ранее.

При этом Минторг пересмотрел данные за август, которые теперь указывают на продажу 690 тыс. новостроек вместо 709 тыс. Июльские данные пересмотрены со снижением до 707 тыс. с 726 тыс.

Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в прошлом месяце до 730 тыс., по данным Trading Economics.

Медианная цена нового дома в США в октябре составляла $437,3 тыс. по сравнению с $417,5 тыс. год назад.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец октября составляло 481 тыс. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 9,5 месяца. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.

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