Эстония в 2024 году направит на оборону 3,4% ВВП

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Эстонский премьер Кристен Михал в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил, что Эстония в текущем году направит на оборону 3,4% ВВП, назвал оборонные инвестиции НАТО недостаточными.

"Учитывая возросшую российскую угрозу, целевого показателя расходов НАТО на оборону в 2% уже недостаточно. На последнем саммите НАТО в следующем году в Гааге должна быть согласована новая совместная цель расходов на оборону", - сказал Михал, отметив, что в этом году Эстония направит на оборону 3,4% ВВП.

Он подтвердил поддержку Эстонии укреплению оборонного потенциала НАТО и увеличению оборонных инвестиций в Европе.

"Эстония остается союзником, приверженным трансатлантическим отношениям, в чем США могут быть уверены", -подчеркнул эстонский премьер.

Михал добавил, что, по его мнению, "путь к прочному миру - оставаться едиными и продолжать поддерживать Украину до победы".

Ранее правительство Эстонии сообщало, что расходы на военную оборону составят 3,3% валового внутреннего продукта. Кроме того, государство направит в ближайшие четыре года дополнительно 219 млн евро на внутреннюю национальную безопасность.