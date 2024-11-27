В британском парламенте призвали Байдена и Стармера обеспечить переговоры РФ и Украины

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Шесть парламентариев Великобритании, а также руководители нескольких крупных профсоюзов и другие общественные деятели обратились к президенту США Джо Байдену и премьер-министру Соединенного Королевства Киру Стармеру с призывом остановить эскалацию украинского конфликта, сообщает The Guardian.

"Мы призываем Джо Байдена и Кира Стармера остановить эскалацию и обеспечить переговоры с Россией и Украиной. Дипломатия и диалог, а не военная эскалация, являются единственными жизнеспособными путями к мирному урегулированию в регионе", - цитирует письмо издание.

Авторы послания отмечают, что "стремительная эскалация серьезно угрожает полномасштабной военной конфронтацией РФ и НАТО".

При этом нельзя исключать риск ядерного нападения, считают они.

"Британское правительство должно взять на себя ответственность за свои действия и их ужасные последствия. Учитывая, что сотни тысяч людей уже погибли и получили ранения, прекращение этого ужасающего конфликта имеет решающее значение", - заявили подписавшиеся.

Издание сообщает, что среди тех, кто подписал письмо, - бывший лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, а также парламентарии - Дайан Эббот, Аюб Хан, Шокат Адам, Икбал Мохамед и Аднан Хуссейн.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что правительство Великобритании недавно поставило Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow.

Агентство обращает внимание, что эти поставки впервые были осуществлены при премьер-министре Кире Стармере, который обещал продолжать поддержку конфликта на Украине. Ракеты были отправлены еще до недавнего решения США и Великобритании разрешить Украине нанесение ударов вглубь территории России.

Причиной новых поставок стало то, что "у Киева закончились ракеты дальнего радиуса действия", сообщили источники.

На саммите G20 в Бразилии Стармер заявил, что его правительство "удваивает" свою поддержку Украины, но отказался сообщить подробности, напоминает Bloomberg.

В публикации отмечается, что Лондон не сообщил, сколько всего ракет Storm Shadow было передало Киеву за время конфликта.

Как сообщалось, ранее в соцсети Х бывший лидер британских лейбористов Джереми Корбин потребовал от Стармера отчитаться перед парламентом о том, наносились ли удары британскими ракетами по России, и "сообщить британской общественности, означает ли это, что теперь мы находимся в состоянии войны с ядерной державой".