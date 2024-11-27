IDC улучшила прогноз глобальных поставок смартфонов в 2024 году до 1,24 млрд штук

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Мировые поставки смартфонов по итогам 2024 года могут увеличиться на 6,2% до 1,24 млрд единиц, ожидает International Data Corporation (IDC).

Предыдущий прогноз предусматривал рост на 5,8% до 1,23 млрд.

Улучшение оценки последовало за подъемом мирового рынка на 3,2% в третьем квартале.

Среднегодовые темпы роста глобального рынка смартфонов в 2023-2028 годах, как ожидается, составят 2,6%.

"Генеративный искусственный интеллект остается актуальной темой и главным приоритетом для многих поставщиков, но пока ему не удается существенно влиять на спрос, - заявила директор по исследованиям IDC Worldwide Tracker Набила Попал. - Этой технологии необходимы дополнительные инвестиции. Мы ожидаем, что поддержка технологий ИИ сначала появится во флагманских устройствах премиум-класса, и лишь затем получит распространение в более доступных смартфонах, после чего доля таких устройств начнет активно расти и достигнет 70% рынка смартфонов к 2028 году".

Продажи смартфонов на операционной системе Android в этом году вырастут на 7,6%, прогнозируют эксперты IDC. Рост продаж устройств на iOS будет более скромным, всего 0,4%, поскольку Apple Inc. сталкивается с трудностями на крупнейших рынках мира, включая США, Китай и Европу.

В 2025 году, как ожидается, темпы роста продаж iPhone ускорятся до 3,1%, а устройств на Android – замедлятся до 1,7%.