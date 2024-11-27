Три человека погибли в Южной Корее из-за рекордного снегопада
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Сильнейший в истории метеонаблюдений за ноябрь снегопад привел в Южной Корее к трем жертвам, сообщают в среду южнокорейские СМИ.
Поступает информация и о пострадавших, однако их число не уточняется.
По данным метеорологов, в Сеуле выпало более 24 см осадков, в Кенги - 22 см, в Инчхоне - 14 см.
Аномальное количество осадков вызвало перебои в энергоснабжении - из-за непогоды без электричества остались более 330 домохозяйств.
Неблагоприятные погодные условия отразились и на авиасообщении - в Южной Корее отменили 146 международных и внутренних рейсов.
Метеорологи отмечают, что снегопад может продолжиться и в четверг. Ожидается выпадение более 20 см осадков.