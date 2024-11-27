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Замглавы МИД РФ и генсек ООН обсудили Ближний Восток и экспорт российских удобрений

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и задачи нормализации российских поставок сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в среду.

"Собеседники обменялись мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего на оккупированной палестинской территории и в Ливане, перспективам выхода из нынешнего беспрецедентного кризиса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Кроме того, обсуждались задачи нормализации российских поставок сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки в рамках работы по реализации профильного меморандума Россия-ООН в интересах обеспечения глобальной продовольственной безопасности", - отмечают на Смоленской площади.

Встреча Вершинина и Гутерриша прошла "на полях" 10-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН (АЦ) в Кашкайше (Португалия).

Антониу Гутерриш МИД РФ Сергей Вершинин ООН
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