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Вопросы коллективной безопасности обсудят на заседании руководящих органов ОДКБ в Астане

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Перспективы дальнейшего развития системы коллективной безопасности будут обсуждаться в четверг на заседании руководящих органов ОДКБ в Астане, сообщает организация.

Согласно сообщению, 28 ноября в Астане состоятся совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, а также сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, обсуждение итогов сотрудничества в рамках ОДКБ и перспектив дальнейшего развития системы коллективной безопасности", - говорится в сообщении на сайте Организации.

Планируется также, что Киргизия проинформирует о приоритетах своего председательства в ОДКБ в 2025 году.

"Отдельное внимание будет уделено вопросам подготовки к совместному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказано в сообщении.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

ОДКБ Казахстан Астана
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