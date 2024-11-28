Главы стран ОДКБ подписали 14 документов по итогам саммита в Астане

Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - По итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане главы государств-членов Организации подписали 14 документов.

Среди подписанных документов, по словам генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, проект декларации Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, которая подготовлена с учетом динамичного развития международной военно-политической обстановки.

"В ней выражена позиция Организации по актуальным проблемам международной безопасности с учетом основополагающих принципов деятельности Организации, отражены основные подходы государств-членов Организации к международному взаимодействию и сотрудничеству, направленному на укрепление глобальной и региональной безопасности", - отметил Тасмагамбетов на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Подписаны также заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и решение СКБ о плане мероприятий по праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Главы государств также подписали решение Совета коллективной безопасности по целевой межгосударственной программе ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.

Подписаны проекты протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в области перевозок, воинских и других формирований и движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года; протокол о внесении изменений в соглашение о статусе формирования сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ от 10 декабря 2010 года.

Заключено решение Совета коллективной безопасности ОДКБ о дальнейшем укреплении союзнических отношений в рамках организации договора коллективной безопасности; утверждено решение, касающееся укрепления развития военного сотрудничества.

"Это решение Совета коллективной безопасности о перечне типовых современных и перспективных образцов вооружения военной и специальной техники, предлагаемых к оснащению коллективных сил быстрого реагирования Центральноазиатского региона коллективной безопасности, а также утверждены документы по финансово-экономической деятельности ОДКБ, бюджет организации на 2025 год и отчет об исполнении бюджета организации за 2023 год, а также внести изменения в бюджет организации на 2024 год", - проинформировал Тасмагамбетов.

Утвержден проект протокола решения по председательству в Организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности организации ОДКБ, которую намечено провести в четвертом квартале 2025 года в Киргизии.